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війна

Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз

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Фото з матчу - фото 1
Фото з матчу / gettyimages

Під час матчу 27-го туру чемпіонату Англії гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на поле із прапорами України. Дивіться потужне відео, що пробирає до мурашок!

Англійські клуби Евертон і Манчестер Сіті, за які виступають українці Віталій Миколенко та Олександр Зінченко, не пройшли повз трагедію, яка зачепила нашу країну. Про це пише standard.

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Так гравці Евертона вийшли з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом "Ні війні".

Раніше Зінченко емоційно висловився про російське вторгнення в Україну. А Миколенко звернувся до прем'єр-міністра та парламенту Великої Британії з проханням переконати Угорщину та Кіпр підтримати рішення Євросоюзу щодо санкцій Росії у відповідь на вторгнення в Україну. До слова, міжнародний спортивний канал Setanta, серед інших світових каналів, підсвітив свій логотип у кольорах українського прапора.

Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз - фото 498909

Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз - фото 498910

Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз - фото 498911

Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз - фото 498912

Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз - фото 498913

Усі фото gettyimages

Перед матчем обидва українських гравці зустрілися і обійнялися.

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