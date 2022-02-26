Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз

Під час матчу 27-го туру чемпіонату Англії гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на поле із прапорами України. Дивіться потужне відео, що пробирає до мурашок!

Англійські клуби Евертон і Манчестер Сіті, за які виступають українці Віталій Миколенко та Олександр Зінченко, не пройшли повз трагедію, яка зачепила нашу країну. Про це пише standard.

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Так гравці Евертона вийшли з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом "Ні війні".

Раніше Зінченко емоційно висловився про російське вторгнення в Україну. А Миколенко звернувся до прем'єр-міністра та парламенту Великої Британії з проханням переконати Угорщину та Кіпр підтримати рішення Євросоюзу щодо санкцій Росії у відповідь на вторгнення в Україну. До слова, міжнародний спортивний канал Setanta, серед інших світових каналів, підсвітив свій логотип у кольорах українського прапора.

Усі фото gettyimages

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine pic.twitter.com/bZYNyziMSh — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Перед матчем обидва українських гравці зустрілися і обійнялися.

Zinchenko & Mykolenko sharing an embrace during the warm-up.



pic.twitter.com/dZ6mfzLJqM — SPORTbible (@sportbible) February 26, 2022

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