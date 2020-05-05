The Rolling Stones виклали у відкритий доступ ексклюзивні відеозаписи зі своїх концертів

Рок-гурт The Rolling Stones опублікував невидані раніше в цифровому вигляді матеріали проєкту "Extra Licks". Музиканти планують впродовж шести тижнів випускати відеозаписи зі своїх концертів, які до цього можна було побачити тільки на DVD.

Перші в цьому списку – записи з концертів туру по Південній Америці 2016 року, видані на DVD разом з документальними матеріалами у 2017 році під назвою "Olé Olé Olé!" (A Trip Across Latin America)".

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Нагадаємо, що у кінці квітня The Rolling Stones несподівано вперше за 8 років випустили нову пісню – "Living in a Ghost Town". Вона була записана ще до початку пандемії коронавірусу, і тільки тепер музиканти опублікували її, вирішивши, що трек відмінно підходить для опису того, що відбувається у світі.

Останні 20 років Rolling Stones фокусувалися на гастролях. Їхній тур "No Filter" минулого року мав успіх, і музиканти планували повторити його цього літа, але через пандемію гастролі довелося відкласти.

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