З'явився сайт, на якому зібрані головні музичні записи людства

Якщо ви коли-небудь планували переслухати одні з найголовніших музичних записів людства, то тепер у вас є така можливість. З'явився сайт Music Genre Tree, на якому зібрали 1111 головних синглів, EP, рідше – повноформатних альбомів, які сформували основні музичні жанри.

Творці сайту відзначають, що підібрали тільки ті записи, які вплинули на виникнення певних жанрів. Саме по цих піснях потрібно вивчати історію музики.

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Список починається з доісторичної і закінчується сучасною музикою. Всі треки розділені на групи по країнах (наприклад, музика Латинської Америки) або жанрами (джаз, рок, хіп-хоп і так далі), які своєю чергою розбиті на дрібніші категорії.

Представлені композиції можна слухати на YouTube. Для цього потрібно клікнути по мініатюрі музичної обкладинки на інтерактивному сайті. А якщо вам не хочеться самим вибирати, що послухати, можна натиснути на кнопку Try It, яка видасть випадковий запис.

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