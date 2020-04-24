The Rolling Stones випустили кліп, який присвятили коронавірусу

Гурт The Rolling Stones представив сингл "Living In A Ghost Town", який став першим за останні вісім років творчості музикантів. Новий трек і кліп на нього, присвятили ситуації з коронавірусом.

У заяві музикантів гурту The Rolling Stones кажуть, що сама пісня була записана ще рік тому на студії в Лос-Анджелесі, а ось роботу над нею рокери завершили у самоізоляції.

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Відзначається, що артисти трохи змінили первісний текст, щоб більш точно відобразити сучасні реалії, в яких опинилися багато країн і міст через пандемію. У кліпі і пісні йдеться про проблеми, з якими зараз зіткнулися мільйони людей. Так, фронтмен колективу Мік Джаггер співає про те, що колись "життя було прекрасне", а тепер він відчуває себе "привидом" в "місті-примарі".

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