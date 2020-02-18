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ТЕСТ: З чого тобі потрібно розпочати день

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як почати ранок - фото 1
як почати ранок

Як день почнеш, так його і проведеш. Ми підготували для тебе кілька питань, які визначать, що тобі варто зробити з самого ранку, щоб задати гарний темп на весь день, а може й тиждень. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Аби ваш настрій був чудовий, а всі справи вдавалися протягом дня, потрібно правильно розпочати день! Дізнайся, який ранковий ритуал тобі потрібно зробити, щоб робочі будні стали позитивними та успішними.

І ще: Тест: який ти супергерой з Marvel

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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