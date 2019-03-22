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ТЕСТ: Який ти водій таксі?

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Цікавий тест

22 березня – день таксиста. З нагоди професійного свята, ми вирішили підготувати для вас тематичний тест. Відповідай на питання та дізнайся, який ти водій таксі.

Про таксистів є безліч жартів та кумедних історій. А ще кожен з нас хоча б раз у житті перетинався з таксистом особисто. Святкуйте професійне свято цим тестом!

І ще: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Прикольний тест: Який ти березневий кіт?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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