Прикольний тест: Який ти березневий кіт?

Триває березень, погода шаленіє, а природа не квапиться прокидатися. Поки ми чекаємо на потепління, пройди кумедний тест та дізнайся, який ти березневий кіт.

Нявчання березневих котів асоціюється з початком весни. Можливо, поки тобі не буде відомо, який ти березневий кіт, тепла весна так і не настане? Поспішай та проходь тест!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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