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Прикольний тест: Який ти березневий кіт?

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Який ти березневий кіт? - фото 1
Який ти березневий кіт?

Триває березень, погода шаленіє, а природа не квапиться прокидатися. Поки ми чекаємо на потепління, пройди кумедний тест та дізнайся, який ти березневий кіт.

Нявчання березневих котів асоціюється з початком весни. Можливо, поки тобі не буде відомо, який ти березневий кіт, тепла весна так і не настане? Поспішай та проходь тест!

І ще: Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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