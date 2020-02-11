ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото

11 лютого відома кінозірка Дженніфер Еністон святкує день народження: акторці виповнюється 51 рік! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Еністон за один кадром.

Чимало поціновувачів кіно люблять Дженніфер Еністон за щирість, адже її героїні завжди підкорюють глядачів. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони, проте вона зіграла у понад 50 картинах, з яких ти навряд чи бачив всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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