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ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото

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Дженніфер Еністон – 51 рік - фото 1
Дженніфер Еністон – 51 рік

11 лютого відома кінозірка Дженніфер Еністон святкує день народження: акторці виповнюється 51 рік! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Еністон за один кадром.

Чимало поціновувачів кіно люблять Дженніфер Еністон за щирість, адже її героїні завжди підкорюють глядачів. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони, проте вона зіграла у понад 50 картинах, з яких ти навряд чи бачив всі. Перевір свої сили!

ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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