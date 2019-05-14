Найулюбленіший голос України: історія успіху Святослава Вакарчука та його Океанів

14 травня лідер гурту "Океан Ельзи" відзначає свій 44-й день народження. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ розповідає про найвідомішого українського співака Святослава Вакарчука, який став символом нашої музики. Надихайтеся!

Ім'я Святослава Вакарчука відоме кожному українцю. За понад 20 років музичної кар'єри лідер гурту "Океан Ельзи" підкорив своїм голосом та харизмою не лише сцену, а й серця мільйонів фанів по всьому світу. Він збирає грандіозні концерти, отримує престижні нагороди, очолює президентські рейтинги, а його твіти миттєво стають хітом мережі. У чому ж секрет успіху Святослава Вакарчука?

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Біографія Вакарчука: від фізика до лірика

Святослав Вакарчук у дитинстві

14 травня 1975 го року київське "Динамо" виграло перший для Радянського Союзу футбольний єврокубок. Країну охопив справжній футбольний бум. Саме ця дата стала однією з найбільш значущих в історії радянського спорту і, як з'ясувалося, ... української музики. Адже у той же день у невеличкому місті Мукачево Закарпатської області народився Святослав Вакарчук – майбутня зірка української рок-музики.

Святослав у дитинстві

Батько Святослава був викладачем теоретичної фізики, а мама працювала вчителем математики. Уже в 5 років він прочитав першу в своєму житті книгу про пригоди барона Мюнхгаузена. Хлопець вчився дуже добре, і навіть закінчив престижну школу з поглибленим вивченням англійської мови зі срібною відзнакою

Майбутній зірці легко давалися і гуманітарні, і точні науки. В одному з інтерв'ю він розповів, що є амбідекстром – однаково добре володіє правою, і лівою рукою. При цьому типовим "ботаном" Святослав не був. У школі Вакарчук хуліганив, при цьому брав активну участь у КВК і грав у театрі.

Учився добре, а з поведінкою завжди були проблеми. Мене часто викликали до директора. Як зараз пам'ятаю, як сидів на останній парті і розписував піонерський галстук куплетами з пісень "The Beatles". У молодших класах я робив дрібні капості, а коли став старшим – відмовився вступати в комсомол, – пригадував він.

Без музичної освіти Вакарчук теж не залишився: він ходив на уроки скрипки, також освоїв піаніно і баян. Любов до музики Славко перейняв від дядька та бабці. Бабуся навчила його українських пісень, а дядько познайомив з репертуаром "Beatles", "Queen", "Rolling Stones" і "Pink Floyd". Тому і вийшов такий потужний конгломерат – "Океан Ельзи" – український спів з англійською манерою виконання.

Ви не повірите, але в школі Вакарчук не був "зіркою". Це зараз його називають секс-символом, а тоді дівчата хотіли з ним лише дружити.

Я виявляв симпатії до однокласниць, напевно, років з 13-ти. А інтимне життя почав досить пізно. Хочете – вірте, хочете – ні, я не був популярний серед моїх товаришок по навчанню. Вони зі мною спілкувалися, тому що я багато знав, дотепно жартував, але не більше того. Загалом, всі дівчата мене liked, але не loved, – відверто ділиться музикант.

Святослав Вакарчук у юності

Незабаром сім'я перебралася до Львова, де й почалася активна творча біографія майбутнього музиканта. Батько Святослава тоді працював ректором Львівського університету, а після Помаранчевої революції деякий час перебував на посаді міністра освіти України. Святослав у свою чергу вирішив вивчати фізику й економіку у Львівському університеті.

Після закінчення вишу він отримав два дипломи. Незабаром Вакарчук вступив до аспірантури, вибравши кафедру теоретичної фізики. Уже активно займаючись музикою, Святослав паралельно написав дисертацію й отримав кандидатський ступінь.

Тема кандидатської дисертації Святослава Вакарчука – "Суперсиметрія електронів в магнітному полі". Один з альбомів Океан Ельзи так і буде називатися "Суперсиметрія", одна з пісень – "Susy" (абревіатура SUperSYmmetry).

Та вчитися треба ціле життя, і Вакарчук доводить це своїм прикладом знову і знову. У 2015 році співак став студентом Єльського університету за програмою розвитку глобального лідерства Yale World Fellows. Серед критеріїв зарахування на програму зазначено "історія видатних досягнень і порядність", а цього українській знаменитості точно не позичати. Крім інших достоїнств, Вакарчук відмінно володіє чотирма мовами: українською, російською, польською та англійською.

Святослав Вакарчук також викладає у Стенфорді

Початок епохи: Святослав Вакарчук і його "Океан Ельзи"

Свою першу пісню Славко написав вже в 15 років! А всього за 2 роки з'явилася перша композиція, що стала згодом справжнім хітом. Йдеться про легендарну "Відпусти". Тоді Вакарчук входив у гурт "Клан тиші". Хлопці виступали в барах і ресторанах, але через деякий час група розпалася, а вірним товаришам Вакарчук запропонував заснувати новий колектив "Океан Ельзи".

Офіційно днем ​​заснування групи вважають 12 жовтня 1994 року.

Гурт вдало виступив на кількох фестивалях, після чого група перебралася до Києва для запису першого диска. "Справжнє дорослішання відбулося після переїзду групи до Києва. Мені виповнилося 23 роки, друзів в столиці практично не було, колеги по групі опинилися в такій же ситуації", пригадував потім Вакарчук. Дебютний альбом "ОЕ" з'явився у вересні 1998-го року і називався він "Там, де нас нема". На одному з перших ефірів Славко пояснив звідки взялась така оригінальна назва колективу:

Ми хотіли, щоб її розуміли всюди. До того ж у неї хороше співзвуччя слів… В Океану немає дна.

Незважаючи на феноменальний успіх і визнання громадськості, прорив до бажаної слави група зробила лише в 2001 році. Саме в цей період на світ з'явився новий альбом "Модель", який багато фанатів вважають найкращим за весь час існування групи. Оригінальний, злегка хрипкий голос, харизма і відмінна музика Вакарчука підкорили мільйони шанувальників.

ОЕ

Через 2 роки "Океан Ельзи" випустила наступну платівку "Суперсиметрiя", яка двічі ставала платиновою. Нова хвиля популярності наздогнала хлопців в 2005 році разом з виходом п'ятого альбому "Gloria". Його тираж склав 100 тисяч примірників, і він розійшовся в перший же день. Альбом також став платиновим.

У 2007 року в продажу з'явився альбом, присвячений світлій пам'яті Сергія Товстолужського. Він був продюсером групи до того моменту, поки не покінчив життя самогубством. На думку справжніх фанатів, альбом "Міра" є найбільш роковим.

Подальша творча кар'єра Святослава Вакарчук нерозривно пов'язана з творчістю "Океанів". Новий склад, нові хіти та нові концерти. Лідер "ОЕ" не припиняє тішити своїх шанувальників неймовірними роботами, які завжди знаходять відгук.

Чому Вакарчук пішов з Верховної Ради

Музикант є активним громадським діячем. Він брав активну участь в Помаранчевій революції, підтримуючи кандидата в президенти України Віктора Ющенка. Коли Ющенко на виборах переміг, Святослав став радником президента з питань культури. Також він був послом доброї волі ООН, займався багатьма соціальними проектами. На дострокових парламентських виборах в 2007 році ввійшов до списку блоку "Наша Україна", а у Верховній Раді був членом комітету з питань свободи слова та інформації.

Утім, уже 11-го вересня 2008-го народний депутат Вакарчук подав заяву про складення депутатських повноважень. Він був першим, хто відмовився від депутатського мандату достроково.

Це рішення стало підсумком важких роздумів протягом декількох місяців і здається мені чесним кроком щодо виборців, – зізнався опісля співак.

Святослав Вакарчук був нардепом

І це, напевно, правильно, політикою повинні займатися політики, зате Святослава з'явилося більше часу для музики.

Пророчі рядки

Попри те, що з політикою Вакарчук поки що зав'язав, його пісні стали гімнами обох Революцій. Він не раз зауважував, що писав про любов, а не про війну. Проте його "Стіну" і "Вставай" співали тисячі людей під час Помаранчевої революції та Євромайдану.

Особисте життя: його "Коко Шанель"

Святослав Вакарчукіз задоволенням спілкується з прихильниками, ніколи не відмовляє у спільному фото чи автографі. Єдине, про що він не розповідає, – це особисте життя.

42-річний артист офіційно ніколи не був одружений, хоча вже більше п'ятнадцяти років перебуває в цивільному шлюбі з Лялею Фонарьовою, яка тривалий час була стилістом і арт-директором "ОЕ". Пара виховує доньку Лялі від першого шлюбу.

Святослав Вакарчук з коханою

Вакарчук не ховає кохану і частенько з’являється з жінкою на світських заходах, проте Ляля не любить публічності й переважно тримається в тіні. Саме їй присвячено пісні "Коко Шанель", "911", "Друг".

Цікаві факти про Святослава Вакарчука:

Хобі – японська культура і все, що з нею пов'язано

– японська культура і все, що з нею пов'язано Зріст – 1 м 76 см.

– 1 м 76 см. Був мільйонером. У 2005 році вперше за історію програми "Хто хоче стати мільйонером?" переміг, а виграні гроші віддав на благодійність.

У 2005 році вперше за історію програми "Хто хоче стати мільйонером?" переміг, а виграні гроші віддав на благодійність. Улюблені письменники – Юкіо Місіма і Харукі Муракамі.

– Юкіо Місіма і Харукі Муракамі. Улюблені групи – "The Beatles", "Rolling Stones", "Queen", "Pink Floyd".

– "The Beatles", "Rolling Stones", "Queen", "Pink Floyd". Улюблені напої – темне пиво, "Кривава мері"

– темне пиво, "Кривава мері" Улюблена їжа – овочі і фрукти.

– овочі і фрукти. Спорт – баскетбол, футбол.

– баскетбол, футбол. Улюблений серіал – "Доктор Хаус". А взагалі серіали він не любить.

Святослав Вакарчук

Секрет успіху

Він став найпопулярнішим артистом України, до його думки прислухаються мільйони людей, а кожна нова пісня миттєво стає хітом. Сам Вакарчук визнає, що він досягнув успіху, але у житті головне не це.

Успіх – це дуже матеріалізоване поняття. Якщо вважати успіх сукупністю досягнень у матеріальному світі, то, безумовно, я – успішна людина. Якщо ж успіх і щастя – це тотожні речі, то поки що не вважаю себе успішним, – відзначає Святослав.

Та й заможним Вакарчук себе не називає, адже все пізнається в порівнянні. "Дивлячись на деяких моїх знайомих, я розумію, що у мене взагалі немає грошей або навпаки. Але мене це абсолютно не напружує. Вони мої друзі, ми спілкуємося і отримуємо від цього задоволення. Разом з тим у мене є чимало товаришів, які заробляють значно менше, ніж я. З ними мені також дуже цікаво. Гроші не відіграють ніякої ролі", наголошує лідер "ОЕ".

Головне, за словами Вакарчука, – бути щасливим. А ще – постійно чогось прагнути.

Не хотіти занадто багато, але й не хотіти надто мало. Мистецтво життя в тому, щоб хотіти саме стільки, скільки треба, – підсумовує співак.

Святослав Вакарчук

Правила життя Святослава Вакарчука:

Тетяна Русінкевич, Радіо МАКСИМУМ

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