ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!

Всесвітньовідомі торгові марки підкорюють не тільки своїх покупців, але й споживачів, які не можуть дозволити собі їхню продукцію. Про них знають всі! Ми підготували для вас пізнавальний тест – чи зможете впізнати перші логотипи брендів!

Ви щодня бачити різні логотипи компаній по телевізору, на вулиці та в гаджетах. Впізнавати логотипи різних брендів – це хороший тест на пам'ять! А відгадати, які ж були найперші лого брендів – тест на логіку, дедукцію та дрібку інтуїції!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями:

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