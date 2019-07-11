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ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!

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цікавий тест на знання логотипів - фото 1
цікавий тест на знання логотипів

Всесвітньовідомі торгові марки підкорюють не тільки своїх покупців, але й споживачів, які не можуть дозволити собі їхню продукцію. Про них знають всі! Ми підготували для вас пізнавальний тест – чи зможете впізнати перші логотипи брендів!

Ви щодня бачити різні логотипи компаній по телевізору, на вулиці та в гаджетах. Впізнавати логотипи різних брендів – це хороший тест на пам'ять! А відгадати, які ж були найперші лого брендів – тест на логіку, дедукцію та дрібку інтуїції!

І ще: Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями:

До теми: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця легендарна фраза!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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