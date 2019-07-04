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Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони

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День незалежності Америки - фото 1
День незалежності Америки

Америка цікава туристам не тільки краєвидами та традиціями, але й особливими законами, які відрізняються у кожному штаті. Ми підготували для вас цікавий тест про дивні та кумедні закони в США.

4 липня американці святкують День Незалежності. Цьогоріч Штатам виповнюється 243 роки! З цієї нагоди ми підготували захопливий тест.

І ще: Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II

Спробуй відрізнити справжні закони різних штатів від вигаданих! Відповідай на питання та ділися результатом з друзями:

ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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