Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони

Америка цікава туристам не тільки краєвидами та традиціями, але й особливими законами, які відрізняються у кожному штаті. Ми підготували для вас цікавий тест про дивні та кумедні закони в США.

4 липня американці святкують День Незалежності. Цьогоріч Штатам виповнюється 243 роки! З цієї нагоди ми підготували захопливий тест.

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Спробуй відрізнити справжні закони різних штатів від вигаданих! Відповідай на питання та ділися результатом з друзями:

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