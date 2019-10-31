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ТЕСТ: Вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером за кадром

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вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером - фото 1
вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером

У прокат вийшов шостий фільм з Арнольдом Шварценеггером про Термінатора. Кінострічка не є продовженням попередньої кінострічки, проте кіно пов'язано з першими двома частинами франшизи. З цієї нагоди підготували для вас цікавий тест!

Залізний Арні відомий глядачам саме завдяки легендарній фразі Термінатора "I'll be back!" Проте Арнольд Шварценеггер знімався не лише у цій франшизі. Випробуйте свою пам'ять та логіку: відгадайте фільм, у якому зіграв актор, за одним кадром!

І ще: ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Джулія Робертс: Вгадай фільм з акторкою за кадром

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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