ТЕСТ: Вгадай фільм з Арнольдом Шварценеггером за кадром

У прокат вийшов шостий фільм з Арнольдом Шварценеггером про Термінатора. Кінострічка не є продовженням попередньої кінострічки, проте кіно пов'язано з першими двома частинами франшизи. З цієї нагоди підготували для вас цікавий тест!

Залізний Арні відомий глядачам саме завдяки легендарній фразі Термінатора "I'll be back!" Проте Арнольд Шварценеггер знімався не лише у цій франшизі. Випробуйте свою пам'ять та логіку: відгадайте фільм, у якому зіграв актор, за одним кадром!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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