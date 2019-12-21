Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Новий рік 2020

ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом

  • 40
з якої реклами це гасло - фото 1
з якої реклами це гасло

Деяка реклама настільки нав'язлива, що ви швидко запам'ятовуєте головне гасло компанії, проте потім не можете пригадати, що ж це за компанія була. Якщо з вами таке теж траплялося, то проходьте цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ!

Великі компанії не шкодують грошей на рекламу, щоб збільшити продажі та впізнаваність бренду. Проте не завжди це діє так, як хочеться: глядачі запам'ятовують усе, окрім назви самого продукту. Чи згадаєте ви, що рекламують ці слова?

І ще: ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 488
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 295
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1962989
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл