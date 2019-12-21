Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
- 40
Деяка реклама настільки нав'язлива, що ви швидко запам'ятовуєте головне гасло компанії, проте потім не можете пригадати, що ж це за компанія була. Якщо з вами таке теж траплялося, то проходьте цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ!
Великі компанії не шкодують грошей на рекламу, щоб збільшити продажі та впізнаваність бренду. Проте не завжди це діє так, як хочеться: глядачі запам'ятовують усе, окрім назви самого продукту. Чи згадаєте ви, що рекламують ці слова?
І ще: ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
14:32Я гордий бути українцем: Зозуля подякував землякам за підтримку
-
14:15Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят
-
14:00День зимового сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 22 грудня
-
13:46Ви здивуєтесь: ці звичайні продукти викликають залежність
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:47Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото
-
12:18Pianoбой – Якщо хочеш Новий рік: дивіться новий атмосферний кліп
-
11:51Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: DZIDZIO показав фото з весілля
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
10:50МастерШеф 9 сезон: хто пройшов у суперфінал кулінарного шоу 2019
-
10:22Слуги народу гучно відсвяткували корпоратив: депутатів розважали Кароль й Осадча
-
09:55Три звички, які допоможуть бути продуктивним весь день
-
09:27Рятувальники оголосили попередження для українців
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:52NASA показало випробування марсохода Mars 2020: відео
-
08:37Унікальні ялинки на робочому місці, які вражають: фото
-
08:17Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня
- 20 грудня
-
21:55На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків
-
21:2121 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Honda створила крокуючий стілець: відео
-
20:20Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв
-
19:51ТОП 10 найвпливовіших ігор десятиліття
-
19:23У США назвали ім'я нової Міс Америка 2020: ефектні фото красуні
-
19:00Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
08:17Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня
- 20 грудня
-
21:55На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків
-
19:00Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття
-
16:36В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
-
14:15Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
-
11:35В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
12:00ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
10:39Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
-
07:14Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою
- 18 грудня
-
21:42Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2019
-
20:33Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
-
16:15Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
-
09:20Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›