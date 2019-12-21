ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом

Деяка реклама настільки нав'язлива, що ви швидко запам'ятовуєте головне гасло компанії, проте потім не можете пригадати, що ж це за компанія була. Якщо з вами таке теж траплялося, то проходьте цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ!

Великі компанії не шкодують грошей на рекламу, щоб збільшити продажі та впізнаваність бренду. Проте не завжди це діє так, як хочеться: глядачі запам'ятовують усе, окрім назви самого продукту. Чи згадаєте ви, що рекламують ці слова?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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