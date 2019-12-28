ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст

У соцмережах користувачі часто посилаються на якісь цитати. Періодично здається, що це не розумні фрази, а незрозумілий набір слів. Зможете відрізнити одне від іншого? Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Красиві цитати Коельйо, Ніцше, Хемінгуея та навіть Шевченка під фотографіями в Інстаграмі не новинка! Але чи це дійсно вислови відомих людей? Перевір себе та свою інтуїцію!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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