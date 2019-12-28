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ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст

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розумна цитата чи згенерований текст - фото 1
розумна цитата чи згенерований текст

У соцмережах користувачі часто посилаються на якісь цитати. Періодично здається, що це не розумні фрази, а незрозумілий набір слів. Зможете відрізнити одне від іншого? Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Красиві цитати Коельйо, Ніцше, Хемінгуея та навіть Шевченка під фотографіями в Інстаграмі не новинка! Але чи це дійсно вислови відомих людей? Перевір себе та свою інтуїцію!

І ще: ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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