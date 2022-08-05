ТЕСТ: Вгадай, чи існує такий смак пива

Міжнародний день пива припадає на першу п'ятницю серпня. Цьогоріч цей день – 5 серпня. З такої нагоди підготували для тебе кілька питань, які допоможуть дізнатися, яке пиво існує в реальному житті. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Випробуй свою інтуїцію або перевір свої знання! У нас для тебе є кілька питань, а твоє завдання відгадати, який смак пива дійсно готують. Уяви це поєднання та подумай, чи може воно дійсно смакувати поціновувачам хмільних напоїв.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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