ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати

7 серпня відзначають Міжнародний день пива і з цієї нагоди ми підготували для тебе важливі питання, які допоможуть визначити, як пиво смакуватиме тобі найкраще. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сортів, рецептур, різновидів інгредієнтів, способів приготування пива існує настільки багато, що дуже складно знайти той єдиний келих з пінкою, який запам'ятається назавжди. Ми спробуємо допомогти тобі у цьому нелегкому пошуку – відповідай на питання, а ми підберемо ідеальне пиво саме для тебе.

І ще: День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

P.S. Не забудь підняти келих за Радіо МАКСИМУМ, коли смакуватимеш це пиво! :)

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?