Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати

  • 114
яке пиво створене для тебе - фото 1
яке пиво створене для тебе

7 серпня відзначають Міжнародний день пива і з цієї нагоди ми підготували для тебе важливі питання, які допоможуть визначити, як пиво смакуватиме тобі найкраще. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Сортів, рецептур, різновидів інгредієнтів, способів приготування пива існує настільки багато, що дуже складно знайти той єдиний келих з пінкою, який запам'ятається назавжди. Ми спробуємо допомогти тобі у цьому нелегкому пошуку – відповідай на питання, а ми підберемо ідеальне пиво саме для тебе.

І ще: День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

P.S. Не забудь підняти келих за Радіо МАКСИМУМ, коли смакуватимеш це пиво! :)

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
  • 02 серпня, 18:50
  • 883
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 468
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2464290
Загрузка...
Новини