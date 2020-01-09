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ТЕСТ: Що із цього винайшли українці?

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винаходи українців - фото 1
винаходи українців

Відомо, що нашого цвіту по всьому світу! Земляків можна не лише зустріти у багатьох куточках світу, але й користуватися винаходами й не підозрювати, що створили їх саме українці. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Видатні українці – це не лише велике серце, але і ясний розум, який здатний на справжні дива. Проходьте тест та дізнайтеся, що створено руками та талантом саме українців!

І ще: ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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