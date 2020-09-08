Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою

Дуже простий тест під назвою "Кімната в будинку" на перший погляд, може видатись надто несерйозним та ігровим, але насправді дозволяє зрозуміти, чого вам зараз бракує для внутрішньої рівноваги. До того ж він займе всього одну хвилину.

Як працює тест? Все дуже легко: уявіть, що вам подарували помешкання і певну суму, якої вистачить на ремонт лише однієї кімнати. Виберіть, яке саме приміщення ви облаштуєте для життя, та прочитайте внизу пояснення.

І ще: Простий тест на особистість: подивіться на картинку та дізнайтесь свою сильну сторону

Коридор. Зараз вам дуже потрібен розвиток, свіжі враження та взагалі зміна атмосфери навколо. Тому важливо поступово починати вводити у своє життя щось новеньке.

Вітальня. Ваші думки забиті хвилюванням щодо свого місця у соціумі. Можливо, через зміну свого статусу, світогляду чи нові пріоритети у вас виникає бажання отримати нову модель поведінки. Через це збільшується спокуса "позичити" чужий стиль, але не варто ігнорувати власне "я".

Спальня. Вам просто дуже сильно бракує відпочинку та дуже простих життєвих радостей, приміром, хорошого сну, щасливих митей, смаколиків, затишних обіймів та іншого. Тож мозок сигналізує, що пора нарешті зробити перерву, а не намагатись вхопитись за всі справи світу.

Кухня. У вас є чималий запас сил та енергії для того, щоб не тільки розпрощатись з тимчасовими незручностями, а й зробити так, щоб вони вас більше не турбували ніколи. Тому згадуйте про свої сильні сторони та рухайтесь лише вперед.

Ванна кімната. Ви тягнете за собою надто багато вже не актуальних справ та цілей, а також спогадів, які заважають легко рухатись вперед. Відтак пора прощатись з тягарем та переглядати, чи справді ваші погляди на життя такі, як вам того хочеться.

Їдальня. Тим, хто обрав цей варіант, не вистачає у житті уваги та тепла, через що й виникає брак енергії. У будь-якому випадку важливо знайти спосіб перезавантажитись, приміром, обрати нове хобі чи вид діяльності, а також мандрівки та створення нових контактів. Навіть порядок та зміна декору вдома дозволять трішки відчути новизну.

Читайте також: Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день