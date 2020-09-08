На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою
-
- 40
Дуже простий тест під назвою "Кімната в будинку" на перший погляд, може видатись надто несерйозним та ігровим, але насправді дозволяє зрозуміти, чого вам зараз бракує для внутрішньої рівноваги. До того ж він займе всього одну хвилину.
Як працює тест? Все дуже легко: уявіть, що вам подарували помешкання і певну суму, якої вистачить на ремонт лише однієї кімнати. Виберіть, яке саме приміщення ви облаштуєте для життя, та прочитайте внизу пояснення.
І ще: Простий тест на особистість: подивіться на картинку та дізнайтесь свою сильну сторону
Коридор. Зараз вам дуже потрібен розвиток, свіжі враження та взагалі зміна атмосфери навколо. Тому важливо поступово починати вводити у своє життя щось новеньке.
Вітальня. Ваші думки забиті хвилюванням щодо свого місця у соціумі. Можливо, через зміну свого статусу, світогляду чи нові пріоритети у вас виникає бажання отримати нову модель поведінки. Через це збільшується спокуса "позичити" чужий стиль, але не варто ігнорувати власне "я".
Спальня. Вам просто дуже сильно бракує відпочинку та дуже простих життєвих радостей, приміром, хорошого сну, щасливих митей, смаколиків, затишних обіймів та іншого. Тож мозок сигналізує, що пора нарешті зробити перерву, а не намагатись вхопитись за всі справи світу.
Кухня. У вас є чималий запас сил та енергії для того, щоб не тільки розпрощатись з тимчасовими незручностями, а й зробити так, щоб вони вас більше не турбували ніколи. Тому згадуйте про свої сильні сторони та рухайтесь лише вперед.
Ванна кімната. Ви тягнете за собою надто багато вже не актуальних справ та цілей, а також спогадів, які заважають легко рухатись вперед. Відтак пора прощатись з тягарем та переглядати, чи справді ваші погляди на життя такі, як вам того хочеться.
Їдальня. Тим, хто обрав цей варіант, не вистачає у житті уваги та тепла, через що й виникає брак енергії. У будь-якому випадку важливо знайти спосіб перезавантажитись, приміром, обрати нове хобі чи вид діяльності, а також мандрівки та створення нових контактів. Навіть порядок та зміна декору вдома дозволять трішки відчути новизну.
Читайте також: Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день
-
21:54Як не плакати під час нарізання цибулі: перевірені методи
-
21:34Ретчед: дивіться фінальний трейлер серіалу-приквелу "Пролітаючи над гніздом зозулі"
-
21:179 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:564 методи, які допоможуть вгамувати відчуття голоду
-
20:33Apple озвучила дату презентації iPhone 12 та інших "яблучних" новинок
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:17Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою
-
19:5551-річна супермодель знялася у білизні та панчохах: еротичні фото
-
19:43Науковці розповіли, як вподобання та коментарі впливають на самооцінку
-
19:21Багаті чи бідні: кому спиться краще
-
19:14Британець проплив 160 кілометрів по океану, аби назбирати гроші на прибирання пляжів
-
18:54Готуємо куряче філе на сковороді гриль: смачний рецепт
-
18:43Ілон Маск сів за кермо Volkswagen ID.3: що він думає про авто конкурентів
-
18:28У Minecraft можна буде зіграти у віртуальній реальності
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:20Гороскоп на 9 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:17Киць-киць: дивіться, як тіктокер кличе котів різними мовами
-
18:00Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
-
17:50Шакіра показала фігуру в бікіні власного дизайну
-
17:42Кличку і не снилось: у Китаї відкрили найдовший скляний міст
-
17:22Цей будинок в Японії порушив усі закони фізики: фото
-
17:13Опублікований список смартфонів Samsung, які отримають Android 11
-
16:51Том Круз розганяється на мотоциклі і летить у прірву: відео небезпечного трюку
-
16:42Любов на все життя: зірці серіалу Надприродне дозволили забрати культову Chevrolet Impala
-
16:21Ідеальні ґаздині: жінки цих знаків Зодіаку народжені для сімейного життя
-
20:17Тест "Кімната в будинку": що вам потрібно для гармонії з собою
-
18:00Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
-
16:00Як змінити адресу голосування на місцевих виборах 2020: інструкція
-
14:31Чому на "дякую" не можна відповідати "нема за що"
-
11:15Міжнародний день грамотності: Перевір, наскільки ти вправний в українській мові
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня
- 07 вересня
-
21:26Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
-
19:0810 психологічних трюків, які варто знати кожному
-
17:15Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити
-
15:53Ефектна Тіна Кароль вразила глядачів розкішним образом на Танцях з зірками
-
13:11Дивна сучасна мода: шедеври дизайну, які змушують сміятись
-
11:23Танці з зірками 2020: яка пара першою покинула шоу (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 вересня
-
08:23Танці з зірками 2020 випуск 2 онлайн: дивитись відео виступів і результати
-
07:23Погода в Україні 7 вересня: де очікуються дощі
- 06 вересня
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту