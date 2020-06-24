ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!

ким працює людина на фото

Вмикай інтуїцію на повну, не пропусти жодної деталі та спробуй визначити, ким працює людина на фото. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Подейкують, що професія накладає свій певний відбиток на людей. Перевірмо, чи це дійсно так! Потрібно добре придивитися та визначити, ким же працює людина на фотографії. Все дуже просто, або ж навпаки – дуже складно... Спробуй пройти тест!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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