ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну

Масниця, Масляна, Масляниця – так називають останній тиждень перед Великим Постом. У цей період є багато традицій, яких варто дотримуватися. Перевірте, чи все ви знаєте про це свято. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Масляний тиждень, який передує Великому Посту, заведено проводити за певними традиціями. А ви знаєте, як саме потрібно святкувати Масницю?

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