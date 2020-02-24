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ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну

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факти про Масляну - фото 1
факти про Масляну

Масниця, Масляна, Масляниця – так називають останній тиждень перед Великим Постом. У цей період є багато традицій, яких варто дотримуватися. Перевірте, чи все ви знаєте про це свято. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Масляний тиждень, який передує Великому Посту, заведено проводити за певними традиціями. А ви знаєте, як саме потрібно святкувати Масницю?

І ще: ТЕСТ: З чого тобі потрібно розпочати день

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До теми: ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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