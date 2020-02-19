ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої

Вино, шампанське, пиво, текіла, херес тощо – видів та підвидів алкогольних напоїв є дуже багато й кожен рецепт унікальний. Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся в алкоголі. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Створення алкоголю – справжня сучасна алхімія! З чого тільки не роблять міцні напої, а скільки методів приготування існує – годі перерахувати. Дізнайтеся цікаве про алкогольні напої у нашому тесті або ж переконайтеся, що ви вже все знаєте про них!

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