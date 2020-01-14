Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком

У насиченому інформаційному потоці не встигаєш зрозуміти, чи усі новини правдиві. Перевіримо вашу інтуїцію та спробуємо розібратися, які ж новини фейкові. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Деякі новини настільки резонансні, що не завжди вдається повірити в їх справжність. Що ж це: фейк чи наша реальність? Вибір за тобою!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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