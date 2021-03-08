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ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну

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8-14 березня 2021 – Масляна в Україні - фото 1
8-14 березня 2021 – Масляна в Україні

8 березня 2021 в Україні розпочинається тиждень Масляної. З цієї нагоди зробили для тебе цікавий тест, відповідаючи на який ти зможеш перевірити, що ж ти знаєш про традиції цього свята. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Підготували для тебе кілька питань про Масницю. Відповідай та дізнайся, які ж традиції святкування варто перейняти й тобі протягом тижня 8-14 березня.

І ще: ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Доповни рядок з пісні, яку написав Володимир Івасюк

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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