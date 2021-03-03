ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини

3 березня відзначають Всесвітній день дикої природи. З цієї нагоди зробили для тебе цікавий тест про рідкісних диких тварин. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Підготували для тебе кілька фото незвичних мешканців нашої планети. Ці створіння виглядають так, ніби не існують у реальному житті, а лише вигадані художниками. Чи вдасться тобі вгадати, як їх називають насправді? Перевір свою інтуїцію!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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