ТЕСТ: Доповни рядок з пісні, яку написав Володимир Івасюк

4 березня народився український композитор та автор популярних пісень Володимир Івасюк. З цієї нагоди підготували для вас кілька питань, які визначать, наскільки добре ви знаєте творчість Івасюка. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Налаштуйте свою музичну хвилю та ввімкніть поетичну інтуїцію на максимум! Ми пропонуємо вам вгадати або ж пригадати пропущені слова з пісень Володимира Івасюка.

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Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

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