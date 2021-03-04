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ТЕСТ: Доповни рядок з пісні, яку написав Володимир Івасюк
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4 березня народився український композитор та автор популярних пісень Володимир Івасюк. З цієї нагоди підготували для вас кілька питань, які визначать, наскільки добре ви знаєте творчість Івасюка. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Налаштуйте свою музичну хвилю та ввімкніть поетичну інтуїцію на максимум! Ми пропонуємо вам вгадати або ж пригадати пропущені слова з пісень Володимира Івасюка.
І ще: ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!
*Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!
До теми: Легкий психологічний тест: яке зображення асоціюється зі спокоєм
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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