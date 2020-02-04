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ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?

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16 років від дня заснування Фейсбуку - фото 1
16 років від дня заснування Фейсбуку

4 лютого 2004 року з'явився Facebook. З нагоди 16-річчя соціальної мережі ми підготували для тебе цікаві питання. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Важко уявити сучасний інтернет без соцмереж, а особливо – без Facebook. Ще 16 років тому Марк Цукерберг був невідомим студентом, який плекав свої професійні мрії. Сьогодні він – знаменитий та багатий, а ми ж у тесті з'ясуємо, наскільки ти вправний користувач його дітища.

ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

ТЕСТ: Перевірте, чи зможете ви відгадати дитячі загадки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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