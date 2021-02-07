Тест на старість: як виглядає жест "сфотографуй" у різних поколінь (відео)

Тіктокерка показала, як швидко можна відчути себе старим, адже навіть жест "сфотографуй" виглядає у кожного покоління по-іншому.

Блогерка під ніком heather_nnx запропонувала дітям та дорослим показати жестом, як вони просять себе сфотографувати. І вийшло не лише вірусне відео з мільйонами переглядів, а й тест на вік.

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"Всі, кому 25 років і більше, хочете відчути себе старими? Запропонуйте своїм дітям показати, як вони просять зробити фото", – відзначила тіктокерка.

І справді, дорослі члени родини блогерка намагались відтворити традиційний фотоапарат, а от 17-річна донька та 10-річний син просто склали руки так, ніби тримають телефон. Здається, до такого розриву між поколіннями люди були не готові.

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