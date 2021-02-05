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Людина з рюкзаком чи собака? Нова оптична ілюзія підірвала мережу

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Людина з рюкзаком чи собака? Нова оптична ілюзія підірвала мережу - фото 1

Днями в інтернеті з'явилася нова фотографія, яка просто вразила користувачів своєю оптичною ілюзією. Знімок опублікували в Twitter.

На тлі зимового пейзажу зображено постать. На перший погляд здається, що фігура – це людина, яка дереться по стежці і у неї на спині рюкзак. Користувачі також вказують, що у людини скуйовджене волосся і хутряний одяг.

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А ось інша частина користувачів на зображенні бачить зовсім інше – чорного собаку, який біжить з радісною мордою. Де роль морди виконує той самий рюкзак, який бачать інші користувачі.

А що бачите ви?

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