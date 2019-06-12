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Тест Купера: перевір, у якій ти фізичній формі
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Популярний тест Купера колись допомагав перевірити підготовку для американської армії, а сьогодні дозволяє дізнатись, наскільки хороша ваша фізична форма. Всього кілька хвилин покажуть рівень витривалості. Спробуйте!
Один із популярних тестів Кеннета Купера складається з комплексу вправ, які потрібно виконати на час. Саме вони дозволяють перевірити рівень фізпідготовки, а також є чудовим варіантом розминки чи завершення тренувань. Варто знати, що цей комплекс дає серйозне навантаження на м'язи та серцево-судинну систему.
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Як пройти тест Купера?
Він складається з чотирьох вправ, які варто повторити у 4 підходах, а також фіксувати при цьому час.
Один підхід складається з:
- 10 відтискань від підлоги, після яких варто залишитись у позиції упор лежачи;
- 10 стрибків з упору лежачи, після яких потрібно перевернутись на спину;
- 10 підйомів тулубу чи скручувань;
- 10 присідань чи стрибків з положення сидячи;
Як визначити результат тесту за часом:
- 3 хвилини – чудовий результат;
- 3 хвилини 30 секунд – дуже добрий результат;
- 4 хвилини – задовільно.
Якщо ви виконали всі 4 підходи за довший час, то ваша фізична підготовка бажає кращого. Тому можна повторити комплекс кілька днів поспіль, а тоді знову перевірити, як швидко та якісно ви можете виконати вправи.
Відзначається, що тест Купера може замінити розминку або чудово підійде для фіналу тренувань.
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