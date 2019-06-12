Тест Купера: перевір, у якій ти фізичній формі

Популярний тест Купера колись допомагав перевірити підготовку для американської армії, а сьогодні дозволяє дізнатись, наскільки хороша ваша фізична форма. Всього кілька хвилин покажуть рівень витривалості. Спробуйте!

Один із популярних тестів Кеннета Купера складається з комплексу вправ, які потрібно виконати на час. Саме вони дозволяють перевірити рівень фізпідготовки, а також є чудовим варіантом розминки чи завершення тренувань. Варто знати, що цей комплекс дає серйозне навантаження на м'язи та серцево-судинну систему.

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Як пройти тест Купера?

Він складається з чотирьох вправ, які варто повторити у 4 підходах, а також фіксувати при цьому час.

Один підхід складається з:

10 відтискань від підлоги, після яких варто залишитись у позиції упор лежачи;

10 стрибків з упору лежачи, після яких потрібно перевернутись на спину;

10 підйомів тулубу чи скручувань;

10 присідань чи стрибків з положення сидячи;

Як визначити результат тесту за часом:

3 хвилини – чудовий результат;

3 хвилини 30 секунд – дуже добрий результат;

4 хвилини – задовільно.

Якщо ви виконали всі 4 підходи за довший час, то ваша фізична підготовка бажає кращого. Тому можна повторити комплекс кілька днів поспіль, а тоді знову перевірити, як швидко та якісно ви можете виконати вправи.

Відзначається, що тест Купера може замінити розминку або чудово підійде для фіналу тренувань.

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