ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про зиму правильними словами

українські прислів'я та приказки про зиму

Поки всі відпочивають на свята, пропонуємо тобі випробувати свої сили та закінчити прислів'я та приказки про зиму. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Українська мова сповнена цікавими приказками та прислів'ями. Сьогодні пропонуємо тобі згадати цікаві вислови про зиму! Актуальний тест допоможе дізнатися зимові прислів'я, які можна використовувати у своєму щоденному мовленні.

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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