20 синонімів до слова "дзижчати", які подарують весняний настрій

У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні українські слова, які ви можете використати на позначення звуків, які видають бджоли. Виявляється, що таких слів є понад 20!

Навесні прокидається природа та розпочинають ширяти бджоли, які запасаються медом. Українською мовою бджоли можуть видавати різні звуки, окрім звичного дзижчання. Також це хороша нагода попрацювати над дикцією та потренуватися вимовляти буквосполучення "дз"!

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Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

20 слів до "дзижчати"

дзизчати джижчати бзючати дзинчати дзуміти дзизкати дзумкотіти джумкотіти джумкотати зумкотіти бриніти дзвеніти жужукати дзеленчати гудіти дзиґати джмеліти співати зіїти стогнати Дзи-дзи!

Синонімів до цього слова може бути більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

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