40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською

Українська мова – багата на слова. Переконайтеся, наскільки чудовою є наша рідна мова: до вашої уваги цілих 40 слів та фраз, які ви можете використати, як синоніми до "привіт"!

Кожен синонім має свій відтінок, але це лише додає особливої колоритності. Навіть привітатися українською можна, як мінімум, з 40 людьми й жодного разу не повторитися!

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Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою.

40 слів та фраз, які можна використати при вітанні

Добрий день! День добрий! Добридень! На добридень! Привіт! Вітаю! Мої вітання! Радий вітати вас! Радий вас бачити! Моє шанування! Моє шануваннячко! Доброго здоров’я! Доброго здоров’ячка! Здоров! Здоров був! Здоровенькі були! Як ся маєте? Ласкаво просимо! Добрий ранок! Доброго ранку! Добрий вечір! Доброго вечора! Добривечір! Доброї ночі! Бажаю доброго дня! Бажаю доброго вечора! Боже помагай! Помагай Біг! Помагайбі! Дай, Боже, щастя! Слава Ісусу Христу! Слава Йсу! Слава навіки Богу! Слава навіки! Слава навіки Богу святому! Слава Україні! Героям Слава! Здрастуй! Здрастуйте! Віват!

Насправді синонімів до цього слова є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

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