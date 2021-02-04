Тест: чи вистачає вам внутрішньої енергії

Ви колись задумувались, чи вистачає вам енергії на всі потрібні справи? Зазвичай, втома нагадує про себе серйозно вже тоді, коли потрібно відпочити. Тому пропонуємо пройти простий тест на рівень енергії.

У людей нема індикаторів заряду акумулятора, як у гаджетів, тому часто ми звикли переоцінювати або недооцінювати власні сили. У більшості випадків, невелика перерва на відпочинок завжди буде доцільною. Але як визначити, чи це поганий настрій та лінь, чи справді пора подумати про відпочинок.

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Для цього у пригоді стане швидкий та простий тест. Достатньо взяти блокнот чи просто листок, а також ручку або олівець. На вас очікує 10 питань, де за кожну позитивну відповідь потрібно ставити 1 бал, а за негативну - нуль.

Чи вистачає вам енергії?

Вранці ви прокидаєтесь бадьоро та енергійно? До вечора у вас залишається хороше самопочуття і немає бажання просто лежати на дивані без справ? Упродовж робочого дня ви активні та не потребуєте додаткової чашки кави для кращої концентрації? Вдень у вас не виникає бажання піти полежати чи поспати? Вам легко зосереджувати увагу на нових завданнях? Ви майже не хворієте і турбуєтесь про своє здоров'я? Навіть на вихідних у вас не виникає бажання поспати довше? Ви регулярно займаєтесь спортом? Вам не потрібно пити вітаміни та надто перейматись про свій раціон? Вам легко піднятись сходами на кілька поверхів і це не викликає захеканість?

Результати:

Якщо ви набрали 8-10 балів , то вашій енергійності можна позаздрити! Ви справді знаєте, коли і як вам потрібно зробити перерву, щоб повноцінно відновитись.

, то вашій енергійності можна позаздрити! Ви справді знаєте, коли і як вам потрібно зробити перерву, щоб повноцінно відновитись. 5-7 балів вказують на те, що інколи ви нехтуєте своїм самопочуттям, щоб займатись якимись важливішими справами. Цей підхід пора змінювати.

вказують на те, що інколи ви нехтуєте своїм самопочуттям, щоб займатись якимись важливішими справами. Цей підхід пора змінювати. 0-4 бали набирають люди, які настільки втомлені, що навіть не помічають цього. Ви так звикли до мінімального рівня енергії, що не бачити у цьому нічого дивно. Вам терміново потрібно знайти час, щоб відпочити.

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