Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей, але є один нюанс

Teslа оголосила про запуск сервісу оренди сонячних панелей (Rent Solar) для дахів житлових будинків. Послуга обійдеться у 50 доларів в місяць.

За 50 доларів в місяць клієнт отримає всі необхідні панелі і супутнє обладнання, а також встановлення, технічну підтримку і обслуговування. При виборі сервісу не потрібно укладати довгостроковий контракт і, наприклад, очікувати окупності батарей.

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За демонтаж панелей потрібно буде викласти кругленьку суму

Tesla запропонувала три варіанти сонячної електросистеми – на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт. Якщо клієнт захоче забрати панелі, йому потрібно буде віддати компанії 1500 доларів. Компанія стверджує, що не отримує прибуток від щомісячних зборів.

Якщо ж перестати платити по 50 доларів в місяць, то Tesla імовірно просто відключить панелі і залишить їх на даху: компанія не може використовувати їх в обхід лічильника клієнта. Сервіс поки що доступний лише для жителів декількох штатів США: Арізони, Каліфорнії, Коннектикуту, Массачусетса, Нью Джерсі та Нью Мексико.

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