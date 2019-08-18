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Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей, але є один нюанс

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Tesla дає в оренду сонячні панелі - фото 1
Tesla дає в оренду сонячні панелі / zelpravda

Teslа оголосила про запуск сервісу оренди сонячних панелей (Rent Solar) для дахів житлових будинків. Послуга обійдеться у 50 доларів в місяць.

За 50 доларів в місяць клієнт отримає всі необхідні панелі і супутнє обладнання, а також встановлення, технічну підтримку і обслуговування. При виборі сервісу не потрібно укладати довгостроковий контракт і, наприклад, очікувати окупності батарей.

І ще: Tesla приваблює покупців пожиттєвою безкоштовною зарядкою

За демонтаж панелей потрібно буде викласти кругленьку суму - фото 348513
За демонтаж панелей потрібно буде викласти кругленьку суму

Tesla запропонувала три варіанти сонячної електросистеми – на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт. Якщо клієнт захоче забрати панелі, йому потрібно буде віддати компанії 1500 доларів. Компанія стверджує, що не отримує прибуток від щомісячних зборів.

Якщо ж перестати платити по 50 доларів в місяць, то Tesla імовірно просто відключить панелі і залишить їх на даху: компанія не може використовувати їх в обхід лічильника клієнта. Сервіс поки що доступний лише для жителів декількох штатів США: Арізони, Каліфорнії, Коннектикуту, Массачусетса, Нью Джерсі та Нью Мексико.

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Джерело: tesla
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