Геть подуріли: американка вживила в руку ключі від своєї Tesla

Тепер вона може відкривати свою Tesla однією рукою

Мешканка Техасу Емі Дансбі вирішила вживити в свій організм RFID-позначку від електромобіля Tesla Model 3. Американка давно захоплюється біохакінгом і кілька років тому вже імплантувала в руку чип-ключ від свого будинку.

Виявилося, що записати карту-ключ від Tesla на наявну мітку не можна і Дансбі довелося зважитися на нове хірургічне втручання.

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Щоб отримати чип від Tesla, Дансбі довелося розчинити штатний ключ-карту в ацетоні, а потім укласти пластину в біополімерний розчин. Процесом інсталяції механізму в передпліччя блогерка поділилася на youtube-каналі Amie DD.

Нагадаємо, що компанія Tesla передбачила кілька способів розблокування електрокарів: потрапити в салон Model 3 можна, скориставшись смартфоном, мініатюрним брелоком або пластиковою карткою з RFID-чіпом. Тепер ключа-карти в Емі Дансбі немає: дівчина зможе керувати автомобілем без жодних девайсів, адже необхідні мітки вживлені в її тіло.

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