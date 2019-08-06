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Tesla приваблює покупців пожиттєвою безкоштовною зарядкою

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Опцію отримають лише нові власники Tesla - фото 1
Опцію отримають лише нові власники Tesla

Ілон Маск повертає покупцям необмежену безкоштовну зарядку. Пільга торкнеться власників нових електрокарів Model S і Model X, які розмістили попередні замовлення з 3 серпня. Безлімітно заряджати преміальні моделі Tesla зможуть тільки перші господарі: при перепродажі автомобіля опція зникне.

Безкоштовний доступ до мережі високошвидкісних зарядних станцій Supercharger покликаний стимулювати продажі дорогих версій Tesla. Попит на флагмани американської компанії критично низький: наразі на частку Model S і Model X припадає лише 18% продажів.

І ще: У електрокарах Tesla з'являться Netflix і YouTube

Раніше фірма Tesla часто використовувала власні зарядні станції у ролі маркетингового інструменту: до 2017 року правом безкоштовної зарядки могли користуватися всі власники американських електрокарів. Два роки тому Маск заявив, що безкоштовна безлімітна зарядка нераціональна і скасував бонус, проте за останні 24 місяці Tesla неодноразово змінювала умови користування "суперчарджерами", то стимулюючи продажі старих машин, то залучаючи клієнтів до нових моделей лінійки.

Нинішня акція не торкнеться поточних власників американських електрокарів, тому Tesla піддалася жорсткій критиці з боку постійних клієнтів. Власники пишуть у Twitter, що непослідовна маркетингова політика не сприяє лояльному ставленню до бренду.

Відзначимо, що поточна вартість зарядки Tesla на станціях Supercharger у США становить 28 центів за кіловат-годину або від 13 до 26 центів на хвилину.

Читайте також: Ілон Маск розповів, коли покажуть довгоочікуваний пікап Tesla

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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