Tesla приваблює покупців пожиттєвою безкоштовною зарядкою

Ілон Маск повертає покупцям необмежену безкоштовну зарядку. Пільга торкнеться власників нових електрокарів Model S і Model X, які розмістили попередні замовлення з 3 серпня. Безлімітно заряджати преміальні моделі Tesla зможуть тільки перші господарі: при перепродажі автомобіля опція зникне.

Безкоштовний доступ до мережі високошвидкісних зарядних станцій Supercharger покликаний стимулювати продажі дорогих версій Tesla. Попит на флагмани американської компанії критично низький: наразі на частку Model S і Model X припадає лише 18% продажів.

І ще: У електрокарах Tesla з'являться Netflix і YouTube

Раніше фірма Tesla часто використовувала власні зарядні станції у ролі маркетингового інструменту: до 2017 року правом безкоштовної зарядки могли користуватися всі власники американських електрокарів. Два роки тому Маск заявив, що безкоштовна безлімітна зарядка нераціональна і скасував бонус, проте за останні 24 місяці Tesla неодноразово змінювала умови користування "суперчарджерами", то стимулюючи продажі старих машин, то залучаючи клієнтів до нових моделей лінійки.

BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with free unlimited Supercharging — Tesla (@Tesla) August 3, 2019

Нинішня акція не торкнеться поточних власників американських електрокарів, тому Tesla піддалася жорсткій критиці з боку постійних клієнтів. Власники пишуть у Twitter, що непослідовна маркетингова політика не сприяє лояльному ставленню до бренду.

Відзначимо, що поточна вартість зарядки Tesla на станціях Supercharger у США становить 28 центів за кіловат-годину або від 13 до 26 центів на хвилину.

Читайте також: Ілон Маск розповів, коли покажуть довгоочікуваний пікап Tesla