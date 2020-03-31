Tesla проти коня: дивіться епічну гонку, яку влаштували ентузіасти

Як правило, автомобілі порівнюють між собою. Так з Tesla уже змагалися низка моделей інших виробників. Утім, ентузіасти вирішили піти далі – влаштувати перегони між електричним седаном Tesla та конем. Відео вам сподобається!

Сама гонка проходила за класичним сценарієм: учасники проїхали по прямій, зробили розворот на 180 градусів і повернулися назад.

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Навіть попри те, що 590-сильний електрокар у багато разів швидший за противника, переможець битви став сюрпризом для всіх глядачів.

На старті автомобіль очікувано зумів відірватися від коня, проте пілот не розрахував траєкторію розвороту на траві. Саме ця помилка коштувала йому перемоги – кінь виявився значно маневренішим і на зворотному шляху зумів вирвати перемогу.

Нагадаємо, що британець з YouTube-каналу Archie Hamilton Racing вирішив перетворити свою Tesla Model 3 на потужний суперкар, але не за допомогою встановлення мотора внутрішнього згоряння, а спеціальної модифікації, щоб електрокар видавав імітацію ревіння вихлопної системи. Причому автомобіль здатний видавати потужний "вихлоп" зі смартфона. Там же можна вибирати інші профілі звуку і навіть симуляцію "педалі в підлогу".

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