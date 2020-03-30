Tesla Model 3 отримала гучний мотор від Lamborghini: відеофакт

Електромобілі, попри свою екологічність і потужність, мають одним вагомий недолік у порівнянні з традиційними автомобілями. У них немає приємного звуку потужного двигуна, коли тиснеш на газ. Тож автолюбитель вирішив перетворити свою Tesla Model 3 в справжній суперкар оригінальним способом.

Британець з YouTube-каналу Archie Hamilton Racing вирішив перетворити свою Tesla Model 3 у потужний суперкар, але не встановленням мотора внутрішнього згоряння, а спеціальною модифікацією, щоб електрокар видавав імітацію ревіння вихлопної системи. Причому автомобіль здатний видавати потужний "вихлоп" зі смартфона. Там же можна вибирати інші профілі звуку і навіть симуляцію "педаль в підлогу". До всього іншого, при бажанні можна створити унікальний звук свого авто.

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Генератор, розроблений фірмою Milltek, виводить звук різних движків на зовнішні динаміки. За словами власника, завдяки такій доробці, сидячи за кермом своєї Tesla Model 3, він відчуває себе як в дорогому суперкарі.

Більш того, на практиці ця опція є вкрай корисною. Законодавство низки країн вимагає оснащувати електрокари подібними акустичними системами, оскільки вони практично безшумні і пішоходи можуть не помітити електрокар. Це стосується ситуацій, коли електричне авто рухається на швидкості понад 30 км/год або при русі заднім ходом.

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