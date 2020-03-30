Класичну Alfa Romeo Giulia перетворять на карбоновий суперкар

Італійська майстерня Totem Automobili, що займається відновленням і ремонтом класичних Alfa Romeo, будує електричний рестомод Giulia GTA. У купе повністю вуглепластиковий кузов, нове алюмінієве шасі і 525-сильна силова установка.

Основою рестомода GT Electric стала Alfa Romeo GT Junior 1300/1600, випущена на початку 1970-х. Автомобіль повністю розібрали, залишивши лише 10 відсотків оригінального шасі, а потім посилили за допомогою сталевого каркаса безпеки.

І ще: Tesla Model 3 отримала гучний мотор від Lamborghini: відеофакт

Нові підрамники і підвіску з регульованими стійками Bilstein Clubsport виготовили з алюмінію, спереду і ззаду встановили додаткові бампери. Кузов цілком відтворено з карбону, запеченого при температурі 200 градусів Цельсія.

Батарея електрокара встановлена ​​під підлогою: вона складається з акумуляторних осередків NMC 18650, занурених у струмонепровідну рідину Novec Engineered Fluid, і важить 350 кілограмів. Місткість – 50,4 кіловат-години. Батарея живить встановлений ззаду електромотор, який видає 525 сил і 938 Нм моменту і розганяє "Альфу" до першої "сотні" за 3,4 секунди.

Розрахунковий запас ходу – 320 кілометрів. Перший прототип оснащений бортовим зарядним пристроєм потужністю 6,6 кіловата, але клієнтські машини отримають підтримку швидкої зарядки.

Серед інших особливостей рестомода – відформоване для посилення граунд-ефекту дно, ковані колеса в стилі оригінальної Giulia GTAm і два дисплеї на 3,5 дюйма замість аналогових приладів. Крім того, для "Альфи" запропонують гальма Brembo GT-R з моноблоковими супортами і плаваючими двоскладними дисками, а також пневмопідвіску AiRrex.

Позначення GTA або Gran Tourismo Allegerita вперше з'явилося на гоночних "Альфах", розроблених автоспортивним підрозділом Autodelta, в кінці 1960-x. Шильдик GTAm вийшов після додавання America, оскільки на такі машини ставили систему уприскування, необхідну для сертифікації машин у Новому Світі.

Навесні цього року позначення повернулося в модельний ряд Alfa Romeo: тепер так позначаються топові варіанти седана Giulia з активними аеродинамічними елементами, запозиченими з Формули-1, і бітурбомотором V6 2.9 потужністю 540 кінських сил.

Читайте також: Роналду придбав неймовірну Bugatti за 9,5 мільйона євро