Роналду придбав неймовірну Bugatti за 9,5 мільйона євро

Один з найкращих футболістів сучасності Кріштіану Роналду придбав автомобіль Bugatti Centodieci. Подивіться на цю кралечку!

Згідно з інформацією джерела, машина обійшлася португальцю в 9,5 млн євро.

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Автомобіль Роналду зможе отримати лише в наступному році. Він буде створений всього в 10 екземплярах. На сьогодні дорожче за Bugatti Centodieci оцінюються лише Rolls-Royce Sweptail (вартість 11,5 млн євро) і Bugatti La Voiture Noire (16,7 млн ​​євро).

Новий автомобіль Роналду має максимальну швидкість 380 км/год. До 100 км/год він розганяється всього за 2,4 секунди. Авто оснащене 8-літровим двигуном W16 потужністю 1600 кінських сил.

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