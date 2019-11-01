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У США показали потужний електрокар з сонячними панелями, який стане конкурентом Tesla
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Компанія Fisker в США показала перші фотографії нового електричного кросовера під назвою Ocean з вбудованими сонячними панелями і "веганським" салоном. На думку журналістів, по дальності пробігу авто зможе скласти конкуренцію Tesla Model X.
У компанії відзначили, що електрокар Ocean стане першим у світі кросовером з сонячними батареями на всю довжину даху. При цьому сам верх отримає електричний привід – секцію даху можна буде змістити шляхом натискання кнопки.
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Автомобіль оснастять силовою установкою з двома електромоторами і комплектом акумуляторів на 80 кВт-год, завдяки якому автомобіль зможе проїхати без підзарядки до 480 кілометрів. На додаток електромобіль отримає дах з сонячними панелями для додаткового підживлення батарей, що зможе забезпечувати до 1600 "безкоштовних" кілометрів пробігу щорічно.
Фотографії салону поки не опубліковані, але в Fisker підкреслили, що він стане "веганським": в його оформленні використають екологічно чисті матеріали, килимки з переробленого нейлону, отриманого зі старих рибальських сіток, а на оббивку піде екозамша і матеріали з переробленого сміття.
Перші кросовери доберуться до замовників не раніше 2022 року.
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