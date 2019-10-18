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Електрокари Porsche Taycan і Tesla Model S перевірили на швидкість: ефектне відео

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Porsche Taycan vs Tesla Model S - фото 1
Porsche Taycan vs Tesla Model S / Кадр з відео

Новий Porsche Taycan Turbo S привернув до себе чимало уваги. Так, багато автолюбителів були зацікавлені в тому, наскільки німецький електрокар виявиться швидшим чи повільнішим за Tesla Model S P100D. YouTube-канал Car Benchmarks вирішив перевірити цих два авто на швидкість.

Для перевірки була обрана коротка траса довжиною в 400 метрів, а також були імітовані різні перешкоди з поверненням на свою смугу. З'ясувалося, що попри те, що Tesla виграє у Porsche по динаміці і потужності, німецьке авто має вагомі козирі у швидкості, керованості і високому крутному моменті. Тому в обох тестах Porsche Taycan Turbo S здобув перемогу над дітищем Ілона Маска.

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Седан Taycan Turbo S оснащений двома електромоторами, 2-ступінчастим редуктором і тяговою батареєю місткістю 93,4 кіловат-години. Сумарна потужність силової установки становить 761 кінську силу і 1050 Нм, що дозволяє електрокару розігнатися до 100 км/год за 2,8 секунди, а максимальна швидкість складає 260 км/год.

Американська Tesla Model S P100D, яка брала участь в заїзді, видає 773 к.с і 967 Нм моменту і здатна розігнатися до 100 кілометрів на годину за 2,6 секунди. Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину.

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Джерело: youtube
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