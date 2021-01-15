Tesla доведеться відкликати 158 тисяч своїх електромобілів

Національне управління дорожньої безпеки (NHTSA) при Міністерстві транспорту США направило лист керівництву компанії Tesla з вимогою відкликати 158 тисяч електромобілів через дефекти в блоці керування.

Відзначається, що мова йде про електромобілі Model S і Model X, в роботі головного блоку управління (Media Control Unit) яких були виявлені потенційно небезпечні неполадки.

І ще: У Китаї відкрилася найбільша зарядна станція Tesla: скільки авто можна зарядити одночасно

Так, в згаданих моделях не працюють сенсорні дисплеї, що в NHTSA назвали дефектом, пов'язаним з безпекою автотранспортних засобів. За даними агентства, управління рідко звертається офіційно до компаній, оскільки автовиробники зазвичай добровільно і в усному порядку погоджуються вжити заходів.

При цьому в Tesla поки не відреагували на вимогу. Для відповіді в компанії мільярдера Ілона Маска є ще близько двох тижнів. У компанії Tesla тим часом хочуть уже до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль. Відомо, що новинка створюється на базі Tesla Model 3. Як повідомляється, випуск нової моделі для китайського ринку очікується у вересні 2020 року. Його остаточну перевірку планують закінчити в березні 2021 року.

Це цікаво: Ілон Масу додав у Tesla свою улюблену гру