Tesla планує випустити новий бюджетний електромобіль до 2022 року: названа ціна

У компанії Tesla хочуть уже до 2022 року почати випускати в Китаї новий електромобіль. Відомо, що новинка створюється на базі Tesla Model 3.

Як повідомляється, випуск нової моделі для китайського ринку очікується у вересні 2020 року. Його остаточну перевірку планують закінчити в березні 2021 року.

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Крім того, новинка створюється на базі Tesla Model 3, але точні технічні характеристики нового авто компанії Tesla поки не відомі. Бюджетний електромобіль буде коштувати 25 тисяч доларів, що зробить його найдоступнішим у лінійці.

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