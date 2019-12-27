На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Tesla Model Y з двома моторами показали на відео
-
- 15
Компанія Tesla представила електрокросовер Model Y з двома моторами. Ролик з автомобілем з'явився на YouTube-каналі Steven MConroy.
Новинку зняв блогер Стівен Конрой у Сан-Луїс-Обіспо. Чоловік зазначає, що на дверях електрокара розміщений знак Dual Motor Performance. Це говорить про те, що у Model Y два мотори.
Читайте також: Кожен охочий тепер може стати власником Tesla Cybertruck
Новинка розроблена на основі Tesla Model 3. Компанія тестувала її на дорогах загального користування в Каліфорнії і на Західному узбережжі США.
На кадрах можна побачити, що у білого автомобіля чорні дверні ручки і колісні диски Power Sports Aero. Повідомляється, що Model Y Performance зможе проїхати на одній зарядці близько 450 кілометрів. До сотні авто розганяється всього за 3,5 с.
І ще: Tesla додала у свої авто "режим табору": які функції з'явилися
-
21:58У Чорнобилі зняли великих копитних тварин: вони неймовірні
-
21:45Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні
-
21:43Науковці пояснили, чому не слід регулярно жувати гумку
-
21:3128 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:22Переможець Мастер Шеф 9 сезон – Сергій Денисов: біографія і фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:21Tesla Model Y з двома моторами показали на відео
-
21:09У мережі з'явилися рендери iPad Pro з потрійною камерою та скляною задньою панеллю
-
20:54Як навчитися не викидати їжу: поради шеф-кухаря
-
20:43Ентузіасти перетворили гоночний Porsche 935 на електрокар
-
20:23Тіна Кароль в шовковій сукні вразила публіку
-
20:15Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
-
19:52Сигнали організму, які не можна ігнорувати
-
19:41Ці продукти можуть стати причиною безсоння
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:23ВПС США показали ультрасучасні сани Санта-Клауса
-
19:1360-кратний зум смартфона vivo X30 Pro перевірили в дії: приклади фото
-
19:10Мастер Шеф 9 сезон 18 випуск: дивитись онлайн запеклий суперфінал
-
19:01Схудла співачка Адель влаштувала феєричну різдвяну вечірку
-
18:50Топ-модель по-українськи 3 сезон 18 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ шоу
-
18:42Disney у 2019 році накосила шалену суму, заробивши 80% усіх голлівудських грошей
-
18:31Ці смачні та корисні продукти подарують вам здоровий і міцний сон
-
18:25Хто став найбільш високооплачуваним письменником 2019 року
-
18:12Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія
-
18:00ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)
-
21:45Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні
-
20:15Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
-
18:00ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)
-
16:2110 дурних запитань кондитеру: як розпочати власну справу
-
15:00У яких випадках ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик і як його повернути
-
13:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
11:09KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі
-
10:20Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
08:25Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят
- 26 грудня
-
21:58Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
18:05Маркес, Орвелл, Кінг: 10 найкращих зарубіжних книжок 2019 року
-
16:21Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн
-
14:15Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник
-
12:10Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
-
15:15Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу
-
12:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
-
10:13Картинки з католицьким Різдвом 2019: листівки і відкритки на 25 грудня
-
07:15Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня
- 24 грудня
-
20:50Скільки потрібно спати у різному віці