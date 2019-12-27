Tesla Model Y з двома моторами показали на відео

Компанія Tesla представила електрокросовер Model Y з двома моторами. Ролик з автомобілем з'явився на YouTube-каналі Steven MConroy.

Новинку зняв блогер Стівен Конрой у Сан-Луїс-Обіспо. Чоловік зазначає, що на дверях електрокара розміщений знак Dual Motor Performance. Це говорить про те, що у Model Y два мотори.

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Новинка розроблена на основі Tesla Model 3. Компанія тестувала її на дорогах загального користування в Каліфорнії і на Західному узбережжі США.

На кадрах можна побачити, що у білого автомобіля чорні дверні ручки і колісні диски Power Sports Aero. Повідомляється, що Model Y Performance зможе проїхати на одній зарядці близько 450 кілометрів. До сотні авто розганяється всього за 3,5 с.

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