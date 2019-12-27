Tesla додала у свої авто "режим табору": які функції з'явилися

Компанія Tesla додала у свої електромобілі режим Camp Mode, який розширює можливості авто для відпочинку на природі. Увімкнення "режиму табору" дозволяє користуватися перевагами електрокара для створення додаткового комфорту, відзначають автори.

Після оновлення до прошивки з версією Camp Mode, власники електромобілів Tesla зможуть під час відпочинку підтримувати певний рівень кліматичного контролю, температуру і внутрішнє освітлення всередині авто. Також з'явилася функція відтворення музики і підключення зовнішніх пристроїв в ті моменти, поки авто припарковане в "режимі табору".

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При цьому не враховується, чи перебуває водій в машині, як це відбувається при звичайному включенні кондиціонера і освітлення. Варто відзначити, що раніше електромобілі Tesla не дозволяли використовувати кліматичну і освітлювальні системи в припаркованому стані. Частково ці обмеження вдавалося обходити за допомогою недокументованих можливостей, але в вкрай обмежених варіантах.

Тепер, завдяки множинним запитам автовласників, компанія позбавила користувачів Tesla від цих незручностей. Для увімкнення режиму Camp Mode треба натиснути на значок вентилятора в нижній частині сенсорного екрана, вибрати "Keep Climate On" і натиснути "CAMP" під час стоянки, – відзначає видання.

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