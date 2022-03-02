Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Термін закордонних паспортів українців продовжать на 5 років: кого це стосується

  • 223
Дію українських закордонних паспортів можуть продовжити на 5 років - фото 1
Дію українських закордонних паспортів можуть продовжити на 5 років

Надзвичайно важлива інформація для українців, у яких є закордонні паспорти. З 1 березня їхня дія продовжиться на 5 років. Розповідаємо далі, кого це стосується.

У Державній міграційній службі оголосили про те, що закордонні паспорти українців продовжать на 5 років. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці структури у фейсбуці.

Варте уваги: У 8 областях ЦНАПи перетворили на Центри турботи

Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України 28 лютого 2022 року. Це зробили у зв'язку з військовою агресією Росії, а також введенням воєнного стану по всій території нашої країни.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи або підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Зазначимо, що актуальна ця інформація для тих людей, у кого закінчився термін дії документів. Якщо ж ваш паспорт ще дійсний, то бігти та продовжувати його не потрібно.

Термін закордонних паспортів українців продовжать на 5 років: кого це стосується - фото 499404

Крім того, у відомстві нагадали про підступність окупанта. З цією метою йому довелося прибрати з публічного доступу адреси розташування територіальних підрозділів. У ДМС наголошують, що це вимушений захід в інтересах національної безпеки.

До слова, у МВС повідомили, що водійські права, термін дії яких закінчився у період дії воєнного стану, продовжать діяти на всій території України.

Читайте також: Як дізнатися, чи працює поруч з вами продовольчий магазин: онлайн-карта

пропозиції партнерів
Новини