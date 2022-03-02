Термін закордонних паспортів українців продовжать на 5 років: кого це стосується

Дію українських закордонних паспортів можуть продовжити на 5 років

Надзвичайно важлива інформація для українців, у яких є закордонні паспорти. З 1 березня їхня дія продовжиться на 5 років. Розповідаємо далі, кого це стосується.

У Державній міграційній службі оголосили про те, що закордонні паспорти українців продовжать на 5 років. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці структури у фейсбуці.

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Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України 28 лютого 2022 року. Це зробили у зв'язку з військовою агресією Росії, а також введенням воєнного стану по всій території нашої країни.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи або підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Зазначимо, що актуальна ця інформація для тих людей, у кого закінчився термін дії документів. Якщо ж ваш паспорт ще дійсний, то бігти та продовжувати його не потрібно.

Крім того, у відомстві нагадали про підступність окупанта. З цією метою йому довелося прибрати з публічного доступу адреси розташування територіальних підрозділів. У ДМС наголошують, що це вимушений захід в інтересах національної безпеки.

До слова, у МВС повідомили, що водійські права, термін дії яких закінчився у період дії воєнного стану, продовжать діяти на всій території України.

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