Прострочені водійські права діятимуть у період воєнного стану – МВС

У МВС роз'яснили ситуацію з водійськими правами на період російського вторгнення в Україну.

Відповідне повідомлення розмістили на сторінці МВС у фейсбуці.

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"Документи – посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України", – повідомили у міністерстві.

До того ж усі охочі зможуть замінити права після скасування воєнного стану в країні і поновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС. Урядом затверджена Постанова КМУ від 28 лютого 2022 року № 165, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.

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