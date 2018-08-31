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Тереза Мей станцювала в Кенії зі скаутами: кумедне відео

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Тереза Мей вразила смішними танцями - фото 1
Тереза Мей вразила смішними танцями / gettyimages

Під час відвідування кампусу ООН в Найробі британський прем'єр-міністр станцювала з місцевими бойскаутами.

Це був другий танець Терез Мей. Напередодні вона станцювала зі школярами в Кейптауні та була жорстко висміяна британськими ЗМІ.

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Однак неоднозначна реакція преси не зупинила главу уряду Великобританії. Вона повторила танець на біс.

Візити до Кенії та ПАР стали частиною африканського туру та першого офіційного візиту Терези Мей на континент.

Зазначимо, що раніше Дональд Трамп знову безглуздо зганьбився. Під час візиту в дитячу лікарню в Колумбусі в штаті Огайо президент США Дональд Трамп неправильно розфарбував державний прапор. На дивний малюнок Трампа звернула увагу користувач Twitter, підписана як Talia. У своєму акаунті дівчина опублікувала фото американського лідера серед дітей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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