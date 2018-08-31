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Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу

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Енріке Іглесіас - фото 1
Енріке Іглесіас / Instagram

Після народження близнюків 43-річний іспанський співак Енріке Іглесіас сам став трохи дитиною.

Відомий іспанський співак Енріке Іглесісас, який недавно вперше став батьком двійні, порадував шанувальників кумедним відео з малюками. Відповідний ролик щасливий тато опублікував в своєму Instagram.

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На відео восьмимісячні Люсі і Ніколас сидять в колясці, а Енріке в цей час бігає повз неї, видаючи смішні звуки і змушуючи малюків весело сміятися. Судячи з усього, співак зображує індика.

"Вирішив трохи розважити серйозну аудиторію", – підписав ролик артист.

Відео високо оцінили шанувальники музиканта, за день воно зібрало майже 2 мільйона переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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